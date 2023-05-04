Bekir Bozdağ'dan seçim açıklaması: Millet istikrarsızlığa destek vermeyecektir Katıldığı bir canlı yayında seçime dair açıklamalar yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, milletin istikrarsızlığa destek vermeyeceğini, zayıf iktidarın önünü açmayacağını ifade etti.

AA

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bekir Bozdağ, seçime dair önemli açıklamalarda bulundu.

TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bozdağ, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazanacağını belirtti.

Seçimin ilk turda sonuca ulaşacağını söyleyen Bozdağ, Erdoğan'ın iktidarda olduğu 21 yılda verdiği sözleri tuttuğunu ve milletin nezdinde güvenirlilğe sahip olduğunu söyledi.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da konuşan Bekir Bozdağ, "İstikrarsızlığa oy vermektir Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermek. Kudretli yönetimin yerine zayıf bir yönetim getirmektir. İyi yönetim yerine her kafadan ses gelen bir yönetim inşa etmektir.

Ben buna 'Yedi kocalı Hürmüz' misali bir yönetim tarzı diyorum. Burada kriz kapıda, kavga kapıda, kaos kapıda." diye konuştu.

Bekir Bozdağ, milletin istikrarsızlığa destek vermeyeceğini, zayıf iktidarın önünü açmayacağını ifade etti.

"Hedef birliğini açıklamaları lazım"

HDP'nin, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğine ilişkin soru üzerine Bozdağ, şunları söyledi:

"Mithat Sancar, 'biz hedef birliği içindeyiz' dedi. Hangi hedeflerde Kılıçdaroğlu ile müttefiksiniz? Bir açıklayın bakalım. İHA'ların, SİHA'ların bundan sonra terör operasyonlarında kullanılmayacağına dair Kılıçdaroğlu'ndan söz mü aldınız? Terörle mücadelenin zayıflatılması konusunda söz mü aldınız? Suriye'den Türk askerinin çekilmesi ve oradan terör koridorunun kurulması konusunda söz mü aldınız? Ya da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılması konusunda mı bir söz aldınız? Ya da 100 yıllık Cumhuriyeti değiştirme konusunda mı söz aldınız?

Bunları hep HDP'liler söylüyor, temsilcileri olmasa bile eski vekilleri söylüyor. 'Öcalan'a özgürlük dönemi' diyor. O konuda mı söz aldınız? Hangi konuda söz aldınız da bir hedef birliği oluştu. Bunu Mithat Sancar da açıklamalı, Kılıçdaroğlu da açıklamalı. Eğer bir söz aldıysanız, bir hedefiniz varsa ben soruyorum, hangi konularda hedef birliği yaptınız? Bu hedef birliğini açıklamaları lazım."

"Hangi Kılıçdaroğlu'na inanacağız?"

Kılıçdaroğlu'nun "Biz gelirsek Selahattin Demirtaş, Osman Kavala tahliye olacak" dediğini aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bir yandan Mansur Yavaş 'Kandil'i vuracağız' diyor. Kılıçdaroğlu, Yozgat'a geldi 'Kandil'i başlarına yıkacağız' dedi. Trabzon'a gitti yine aynı şeyi söyledi. Van'a gitti 'Eğer Demirtaş'ı istiyorsanız bize oy verin' dedi. '

Kavala'yı istiyorsanız bize oy verin' dedi. Hangi Kılıçdaroğlu'na inanacağız? 'Kandil'i onların başına yıkacağız' diyen Yozgat'taki, Trabzon'daki Kılıçdaroğlu'na mı, yoksa aynı şeyi söyleyen Mansur Yavaş'a mı? Yoksa PKK terör örgütünün daha adını anarak 'PKK bir terör örgütüdür lanet olsun' lafını söyleyememiş Kılıçdaroğlu'na mı? 'FETÖ bir terör örgütüdür lanet olsun, DHKP/C terör örgütüdür lanet olsun' demeyen Kılıçdaroğlu'na mı? 'Ben terör örgütlerinin adını anmıyorum, reklamı olmasın' diye bir savunma getiriyor.

Terör örgütlerinin adını bilmeyen kaldı mı? Sokakta yürüyen çocuk da biliyor, 90-100 yaşındaki insanımız da biliyor. Bunun adının söylenmesi bir reklam olmaktan çıkmış durumda. Bunun adını açık açık söyle. Lanetlediğin hangi terör örgütü? HDP'liler de açıklama yapıyor, 'Teröre lanet olsun' diyor. Hangi teröre lanet olsun? 'PKK terör örgütüne lanet olsun' diyor musun, demiyor musun? Demiyor."