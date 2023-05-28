Bekir Bozdağ'ın oy kullandığı sandıktan en çok oy Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıktı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Şanlıurfa'da oy kullandığı sandıkta sayım işlemleri tamamlandı. 2102 nolu sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'a 175, Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 110 oy çıktı.

DHA Türkiye kararını verdi.. İkinci tur seçimlerinde oy verme işlemi bitti, sandıklar açılmaya başlandı. AK Parti Şanlıurfa milletvekili olan Adalet Bakanı Bozdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında TAD Rasime Polat İlkokulu'ndaki 2102 nolu sandıkta oyunu kullandı. Bakan Bozdağ’ın oy kullandığı sandıkta sayım işlemleri tamamlandı. Sandığından Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı Sandıkta kullanılan 287 oyun sayımı yapıldı. 2 oyun geçersiz sayıldığı sandıkta Recep Tayyip Erdoğan 175, Kemal Kılıçdaroğlu ise 110 oy çıktı.