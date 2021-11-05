Bekir Pakdemirli: Tarımsal destekleme ödemeleri başladı

Üretici desteklerinin devam ettiğini açıklayan Bakan Pakdemirli, 808 milyon 706 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemesinin bugün gerçekleşeceğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretici desteklerinin sürdüğüne ilişkin bilgilendirme yaptı.

Üretici destekleri kapsamında yapılacak ödemelerin bugün gerçekleşeceğini açıklayan Bakan Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Toplamda 808 milyon 706 bin TL'lik destekleme ödemesinin çiğ süt desteği, geleneksel kıyı balıkçılığı desteği ve hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında yapılacağı belirtildi.

"ÇİĞ SÜT DESTEĞİ 762 MİLYON 922 BİN TL"

Bakan Pakdemirli'nin açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz.

Çiğ Süt Desteği (2021 Nisan- Mayıs- Haziran) kapsamında 762 milyon 922 bin TL,

"GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYDEDİLMESİ DESTEĞİ 22 MİLYON 529 BİN TL"

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kaydedilmesi Desteği kapsamında 22 milyon 529 bin TL,

"HAYVAN HASTALIKLARI TAZMİNATI DESTEĞİ 23 MİLYON 254 BİN TL"

Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 23 milyon 254 bin TL olmak üzere toplamda 808 milyon 706 bin TL'lik destekleme ödemesini bugün (5 Kasım) gerçekleştiriyoruz.

Hayırlı, bereketli olsun."