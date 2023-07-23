Beklenen gün geldi: Yurt genelinde KPSS heyecanı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı. Uzun zamandır sınava hazırlanan binlerce aday ise heyecan içerisinde sınava girecekleri okullara geldi.

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Uzun zamandır beklenilen gün geldi çattı...

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı.

Saat 10.15'te başlayan sınavın süresi ise 130 dakika olacak. Adaylar, 130 dakika boyunca en iyi sonucu alabilmek için sınavda ter dökecek.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise yine bugün öğleden sonra yapılacak.

Adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav saat 14.45'te başlayacak ve sınav süresi ise 100 dakika olacak.

Sınav öncesi erken saatlerde okullara gelen adaylar ve yakınlarının heyecanı da kemeralara yansıdı.

Yurdun birçok bölgesinde sınava koşan adaylar, ellerinden geleni yaptıktan sonra sonucun açıklanmasını bekleyecek.

Kastamonulular okullara erken saatlerde geldi

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları için Kastamonu’da da binlerce memur adayı okullara akın etti.

Saat 10.15’te başlayan Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu için adaylar sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullarda hazır bulundu.

Elazığ'da heyecanlı dakikalar

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da KPSS’ye girecek binlerce aday okulların yolunu tuttu.

Elazığ'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylar okulların yolunu tuttu. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00 itibariyle okullarda kapılar kapatıldı.

Bazı adaylar ise son anda sınava yetişti. Sınav saatinin gelmesiyle birlikte, memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökmeye başladı.

Veliler, Kur'an-ı Kerim okuyarak çocuklarını bekliyor

Zonguldak'ta ise adaylar sınav merkezlerinin önünde sınav saatini bekledi. Kapıların açılmasıyla birlikte adaylar içeriye girdi. Atatürk Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan adaylar üst araması sonrası sınav salonlarına alındı.

Sınav saatinin yaklaşması ile birlikte okulun bahçesinde bulunan veliler uzaklaştırıldı. Kapılar kapatıldığı sırada bir aday koşarak sınava yetişti. Kapıların kapatılmasıyla birlikte sınav başladı. Veliler ise okul bahçelerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar edip bekleyişini sürdürdü.

Denizli'de de durum aynı

Denizli'de kamu kurumlarında işe girmek isteyen vatandaşlar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı. Saat 10.15'te başlayan sınava bazı adaylar, dakikalar kala yetişti.

Adana'da adaylar didik didik arandı

Türkiye genelinde olduğu gibi Adana’da da adaylar sınava girmek için erken saatlerde okul önlerine geldi.

Görevliler, adayları saat 09.00’dan itibaren içeri almaya başladı. Polis kontrolünden geçen adaylar didik didik arandı. Bazı adayların yanında getirdiği eşyalar alınmadı.