Belçika Adalat Bakanı'nın maskeyle savaşı

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Koronavirüse dair bilgileri paylaşmak için kameralar karşısına geçen Bakan Koen Geens, maskeyi önce kafasına ardından da yüzüne taktı.

Belçika'da, koronavirüs tırmanışa geçti, vaka sayısı 49 bin 517'ye ulaştı.

Salgının başlangıcından bu yana ise yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 765'ye yükseldi.

GÜLDÜRDÜ

Ülkede huzurevlerinde can kayıpları alarm verirken, kameralara yansıyan bir görüntü kötü günlerin tatlı bir hatırası olarak hafızalara kazındı.

Belçika Adalet Bakanı Koen Geens'in maske ile imtihanı İZLE

MASKEYİ BİR TÜRLÜ TAKAMADI

Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili bilgilendirme yapmak için kameralar karşısındaydı. Maskeyi önce kafasına, ardından yüzüne takan Geens, büyük zorluk yaşadı.