Belçika, normale dönüş sürecinde ikinci aşamaya geçti

Ülkede normale dönüş süreci kapsamında bugün itibarıyla ikinci aşamaya geçilirken kuaförler, pazar yerleri, müzeler ve okullar yeniden açıldı.

Belçika, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri hafifletmeye devam ediyor. İlk olarak 4 Mayıs’ta başlayan normale dönüş sürecinde bugün, ikinci aşamaya geçildi.

Milli Güvenlik Konseyi (MGK) tarafından alınan kararlar doğrultusunda beklentilerin gerçekleşmesi şartına bağlanan ikinci aşama bugün itibarıyla başlatıldı. Böylece kuaförler, pazar yerleri, müzeler ve okullar yeniden açıldı.

Başbakan Sophie Wilmes tarafından geçtiğimiz çarşamba günü açıklanan ikinci aşamaya geçişle birlikte ülkede, ilk kez okullarda sınırlı bir şekilde eğitime başlandı.

HAFTADA 2 GÜN OLMAK ÜZERE EĞİTİME BAŞLANDI

Flamanca ve Fransızca eğitim sisteminin ayrı kurallara tabi olduğu Belçika’da, sadece ilk ve orta dereceli okulların son sınıflarına haftada 2 gün olmak üzere eğitime başlandı.

Okulların girişlerine sosyal mesafe çizgileri çizildi. Çok az sayıda öğrencinin eğitime alındığı ülkede öğrencilerin büyük bölümü evlerinden uzaktan eğitime devam ediyor. Ülkede geniş bir okul ağına sahip olan özel statülü Katolik okulları ise yarın eğitime başlama kararı aldı.

Bugün itibariıyla ülkede kuaförler, 50 tezgahı geçmemek ve sosyal mesafeye uyulması kaydıyla pazar yerleri ve sınırlı bir ekiple takım halinde spor faaliyetlerine de izin verildi.

MÜZELER VE HAYVANAT BAHÇELERİ SINIRLI SAYIDA ZİYARETÇİ ALACAK

Ülkede müzeler ve hayvanat bahçeleri de önceden biletlerin internet ya da telefon üzerinden alınması şartıyla sınırlı sayıda ziyaretçi alacak şekilde açıldı.

Ülkede 31 Ağustos’a kadar büyük kalabalıkları kapsayacak her türlü etkinlik yasaklanırken düğün ve cenaze törenlerinde 30 kişiye kadar toplanılmasına izin verildi. Kapalı olan cami ve ibadet yerlerinin ne zaman açılacağına dair ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Normale dönüş sürecinin sıradaki aşamasının 8 Haziran’da başlaması planlanırken, 31 Temmuz'a kadar herhangi bir spor karşılaşmasının yapılmayacağı açıklandı.

8 Haziran itibarıyla yaz tatili sürecinde uygulanacak kuralların belirlenmesi beklenirken, ülkenin turizm merkezlerinde yaza hazırlıklar başladı.

Toplam vaka sayısının 55 bin 559 olduğu Belçika’da, son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 80 kişiye ulaşırken 342 kişinin yoğun bakımda olduğu ve 190 kişinin solunum cihazına bağlı olarak tedavi altında tutulduğu bildirildi.