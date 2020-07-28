Belediye başkanlarının korona dönemindeki başarı oranları

İnsanların evde kaldığı dönemde birçok belediye başkanı durumu fırsata çevirerek yeni çalışmalar yaptı. Atılan adımlar anketlere de yansıdı.

Dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsün Türkiye'de de yayılması üzerine insanları uzun bir dönem evde kal çağrılarına uydu.

İnsanların salgın nedeniyle evde kalması, belediyeler için bir fırsata dönüştü.

Eksiklikleri olan belediyeler, meydanların boş olması nedeniyle rahat ve hızlı bir şekilde yeni çalışmalar yaptı.

Bu çalışmaların vatandaş tarafından ne kadar fark edildiği yapılan anketlere yansıdı.

SONAR Araştırma, büyükşehir belediye başkanları ile İstanbul ilçe belediye başkanlarının başarı oranlarını ortaya koyan bir anket yayınladı.

AK PARTİ'NİN EN BAŞARILI BAŞKANLARI

Türkiye genelinde AK Parti'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı şöyle sıralandı: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın.

CHP'NİN EN BAŞARILI BAŞKANLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen.

İSTANBUL'UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI TEVFİK GÖKSU

İstanbul'un 39 ilçesi arasında en başarılı belediye başkanı da belirlendi: Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu.

Koronavirüs döneminde yaptığı çalışmalarla takdir toplayan ilk 10 belediye başkanından 5'i AK Partili, 5'i CHP'li.