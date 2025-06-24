Belediye-İş'ten İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkarılan işçiler için eylem çağrısı

CHP'li Buca Belediyesi'nde işçiler ve belediye arasındaki maaş krizi, aradan geçen süreye rağmen çözülemedi.

Geçtiğimiz haftalarda İzmir'i esir alan belediye grevinin başka ilçelere de sıçramasıyla, Buca Belediyesi'nde görev yapan DİSK'e bağlı Genel İş'e üye bazı çalışanlar, ortalama olarak kişi başı 150 bin lira maaş alacakları olduğu gerekçesiyle 18 Haziran'da iş bıraktı.

SMS İLE İŞLERİNE SON VERİLDİKLERİNİ ÖĞRENDİLER

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, geçtiğimiz günlerde işçilerle bir araya geldi ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.

Duman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma haklarını kullanmak isteyen bazı işçilerin grev yapan bazı işçiler tarafından tehdit edildiğini, bu işçilerin de işlerine son verileceğini söyledi.

Duman'ın açıklamasının ardından bugün grevin altıncı gününde bazı işçilere kısa mesajla iş sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi.

Gönderilen SMS’te, "23.06.2025 itibariyle Buca Belediyesi’ndeki görevlendirmenize son verilmiştir." denildi.

"ÇALIŞANI SOKAKTA HALKLA KARŞI KARŞIYA GETİRMEYİN, BİR ÇATIŞMA OLUR"

Sendikalarının İzmir Şubesi'nde gazetecilere açıklamada bulunan Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) Genel Başkanı Nihat Yurdakul, işçilerin maaşlarıyla ilgili yapılan açıklamalarla çalışanla halkın karşı karşıya getirildiğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesince Belediye-İş üyelerine haksızlık yapıldığını dile getiren Yurdakul, şöyle konuştu:

İnşallah bu haksızlık devam etmez ama Sayın Başkan 'Devam ettireceğim.' diyor. Bu yapılan haksızlık mutlaka bir gün olumsuz olarak geri döner ve hepimize zarar verir. Cemil Tugay, Belediye-İş Sendikası üyelerinin en düşük maaşının 81 bin lira olduğunu ve eylül ayında yapılacak artışla bunun 130 bin liraya çıkacağını söylüyor. Arkadaşlar böyle bir zam ve para yok, bu doğru değil, bu yanlış bilgilendirme. Biz 55 ila 65 bin lira arasında maaş alıyoruz. Sayın Başkan bunu düzeltin. Çalışanı sokakta halkla karşı karşıya getirmeyin, bir çatışma olur, insanlar birbirine girer. Doğru rakamları söyleyin.

BELEDİYE-İŞ 1 TEMMUZ'DA EYLEM BAŞLATACAK

Yurdakul, belediyenin kendilerinden eylül ayında yapılacak artıştan vazgeçmelerini istediğini anımsattı.

Enflasyon oranını masaya koyduklarını aktaran Yurdakul, şunları kaydetti:

Bende diyorum ki artış oranı 6 aylık enflasyon. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı 15-20-25 ne çıkarsa üzerine 5'te ben koyuyorum 'belediyeye katkı olsun' diye. Açıklanacak olan yüzde 20, 25, 30'u bu bahsettiği 130 bin liradan düşeceğim ve ne çıkıyorsa onu maaş olarak alacağız. Bu teklifi yaptım, buna da sıcak bakmadı, 'Olmaz öyle şey.' dedi. İnsanların ekmeğiyle oynamak kadar kötü bir şey yok. İnsanların ailelerini, çocuklarını aç bırakmakla, açlıkla tehdit etmek kadar kötü bir şey olmaz. 1 Temmuz'a kadar sorun çözülmezse Egemenlik Binası önünde eyleme başlayacağız.

"'BURADAN 1000 KİŞİYİ İŞTEN ATARAK BEN BELEDİYEYİ RAHATLATACAĞIM' DİYOR"