Belgeler ışığında Ermeni çetelerin katliamları

Sözde "Ermeni Soykırımı" iddiaları yine gündeme gelirken, ortaya çıkan birçok belgede Ermenilerin yaptığı katliamlar var.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Nisan'da, 1915'teki sözde Ermeni soykırımına ilişkin yalan propagandası devam etti.

Başta ABD olmak üzere bu yalanı meşrulaştırmak için birçok ülke açıklamalarda bulunsa da, sözde olaylar için Türkiye, tarihi belgelerin ışığında haklı davasına devam ediyor.

Açılan arşivlerde çıkan belgelerde Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı sırasında silahsız sivillere yönelik katliamları, toplu mezar kazılarıyla gözler önüne serildi.

Kazılarda elde edilen bulgular, Ermeni çetelerin Müslüman ahaliyi insanlık dışı işkencelerle katlettiğini kanıtlıyor.

1915 YALANINI ÇÜRÜTEN BELGELER

1915-1919 yılları arasında Doğu Anadolu’da başlayan Ermeni isyanı Ermeniler tarafından katliama dönüştü.

Ermeniler, kadın, yaşlı, çocuk demeden binlerce masumu öldürdü.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR;

28 Şubat 1986'daki kazıda Iğdır'ın Oba Köyü'nde Ermeniler tarafından topluca katledilen Türkler'e ait kemikler görülüyor.

7 Temmuz 1993'teki kazıda Erzurum'un Pasinler İlçesi'ndeki Tımarlı Köyü'nde Ermeni katliamına uğrayan Türkler'e ait kemikler görülüyor.

4 Nisan 1990'da Van'da yapılan toplu mezar kazılarında 1915-1916 yılları arasında Ermeniler'in yaptığı katliamda 3 bin Türk'e ait kemikler görülüyor.

Erzurum'un Yeşilyayla Köyü'nde Mart 1918 tarihinde yaptığı katliama ait toplu mezar başında dua eden vatandaşlar görülüyor.

Iğdır'ın Hakmehmet Köyü'nde Eylül 1919 tarihinde Ermenilerce öldürülüp su kuyusuna atılan cesetlerin 6 Ekim 1999'da çıkarılmasının ardından katliamdan sağ kurtulan 92 yaşındaki Hacı Oruç Türkeli görülmekte...

28 Mayıs 2003'de Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Gedikli köyünde 1919 yılında Ermeniler tarafından öldürülen Türkler'e ait iskeletler görülüyor.

15 Haziran 2010'daki kazı çalışmasında Erzurum Tepeköy'de Ermeniler tarafından öldürülen Müslüman Türkler'e ait kemik parçası üzerinde bulunan kurşun görülüyor.

24 Ağustos 2010'da Kars'ın Arpçay ilçesi Küçük Çatma köyünde başlatılan kazılarda 1918'de Ermeniler tarafından öldürülen Müslüman Türkler'e ait toplu mezar görülüyor.