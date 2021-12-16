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    Benzine 56 kuruş zam yapıldı

    Benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere ve pompaya yansıyacak şekilde 56 kuruş zam geldi.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 16:13
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 16:35
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    Benzine 56 kuruş zam yapıldı

    Akaryakıt ürünerindeki fiyat artışı sürüyor.

    Son zam benzine geldi.

    56 KURUŞ ZAM

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına 56 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

    BU GECEDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

    Açıklamada, "17/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 56 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

    Benzin fiyatına en zon 8 Aralık'ta 77 kuruş zam yapılmıştı.

    3 BÜYÜK ŞEHİRDE SON FİYATLAR

    Bir hafta arayla yapılan bu zamların ardından benzinin litre fiyatı, Ankara'da ortalama 10,41'den 10,97'ye, İstanbul'da 10,36'dan 10,92'ye, İzmir'de10,43'ten 10,99'a çıkmış oldu.

    Benzine 56 kuruş zam yapıldı #1

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