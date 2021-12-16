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- Benzine 56 kuruş zam yapıldı
Benzine 56 kuruş zam yapıldı
Benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere ve pompaya yansıyacak şekilde 56 kuruş zam geldi.
- Haber Merkezi
- 16.12.2021 - 16:13
- Güncelleme : 16.12.2021 - 16:35
Akaryakıt ürünerindeki fiyat artışı sürüyor.
Son zam benzine geldi.
56 KURUŞ ZAM
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına 56 kuruş zam yapıldığını açıkladı.
BU GECEDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Açıklamada, "17/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 56 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.
Benzin fiyatına en zon 8 Aralık'ta 77 kuruş zam yapılmıştı.
3 BÜYÜK ŞEHİRDE SON FİYATLAR
Bir hafta arayla yapılan bu zamların ardından benzinin litre fiyatı, Ankara'da ortalama 10,41'den 10,97'ye, İstanbul'da 10,36'dan 10,92'ye, İzmir'de10,43'ten 10,99'a çıkmış oldu.