Benzine indirim mi geldi, ne kadar? Güncel benzin fiyatları 2021

Benzine indirim mi geldi, ne kadar? Güncel benzin fiyatları 2021

Araç sahiplerinin yüzü pompaya yansıyacak olan benzin indirimi haberiyle güldü. Peki benzine indirim mi geldi, ne kadar, kaç kuruş? İşte güncel benzin fiyatları.

Art arda gelen zamların ardından benzine indirim haberi geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olarak indirim yapıldığını açıkladı.

Araç sahipleri, "benzine indirim mi geldi, ne kadar" merak ediyor. Akaryakıt fiyatlarında son dakika haberlerini yakından takip eden sürücüler, benzin fiyatlarında güncel rakamları araştırıyor.

Peki benzine ne kadar, kaç kuruş indirim geldi? İşte rakamlar...

BENZİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere pompaya yansıyacak şekilde benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim yapıldı

Açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Akaryakıt fiyatlarında indirim. 11/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 32 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI 2021

İndirim sonrasında güncel benzin fiyatları nasıl olacak merak ediliyor. Buna göre, Ankara'da ortalama 8,52 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 8,20 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 8,47 liradan 8,15 liraya, İzmir'de 8,54 liradan 8,22 liraya inecek.