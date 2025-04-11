Benzine indirim sonrası zam

Haber Merkezi

Petrol fiyatlarında düşüş akaryakıta yansıdı.

Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 35 kuruş indirim geldi.

Bu da akaryakıt fiyatlarını takip eden araç sahiplerini sevindirdi.

Akaryakıtta tabelalar, bu gece itibarıyla güncellendi.

Böylece benzin fiyatındaki indirim, iki günde 3 lira 59 kuruş oldu.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 43 lira 37 kuruş, Ankara'da 43 lira 94 kuruş, İzmir'de 44 lira 20 kuruşa satılıyor.

YARIN DA ZAM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzine yarından itibaren 82 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle düştü.

Brent petrol, haftaiçi 60 doların altına inerek 4 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün 63,45 dolardan işlem görüyor.