Benzine ve motorine zam geliyor Akaryakıtta KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseldi. Böylelikle benzine 43 kuruş, motorine de 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

ensonhaber.com

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Katma Değer Vergisi (KDV) yükseldi.

Böylelikle yüzde 8 KDV oranı yüzde 10, yüzde 18 KDV oranı ise yüzde 20 arttı.

Ardından gözler akaryakıta çevrildi.

Benzin ve motorin ürünlerinden alınan ÖTV de artışa geçecek. Söz konusu artış akaryakıta zam olarak yansıyacak.

Böylelikle, litrede benzinde 2,5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınırken, bu ÖTV’ye şimdi de yüzde 20’lik KDV uygulanacak.

Benzine 43, motorine 37 kuruş zam

Teklifin yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL’ye yükselecek.

KDV de eklenince benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş zam olacak. Motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek.

Oto gazın ÖTV’si de yine yüzde 14,82 oranında zamlanacak.

Güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,11 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,83 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 26,16 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,89 TL