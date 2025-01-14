Benzine ve motorine zam yolda

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Son olarak ise araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı.
Sektör kaynaklarının paylaştığına göre, 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2,34 TL zam geliyor.
MOTORİNE 2,34 TL, BENZİNE İSE 1,56 TL ZAM GELİYOR
Motorinin yanı sıra bir artış da benzinde yaşanacak...
Benzinin litre fiyatına ise 1,56 TL zam yapılması bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45 lira 30 kuruş
Motorin: 45 lira 77 kuruş
LPG: 26 lira 17 kuruş
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45 lira 15 kuruş
Motorin: 45 lira 66 kuruş
LPG: 25 lira 61 kuruş
Ankara
Benzin: 45 lira 78 kuruş
Motorin: 46 lira 43 kuruş
LPG: 26 lira 11 kuruş
İzmir
Benzin: 46 lira 16 kuruş
Motorin: 46 lira 82 kuruş
LPG: 26 lira 1 kuruş
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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