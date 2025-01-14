Benzine ve motorine zam yolda

Haber Merkezi

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Son olarak ise araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı.

Sektör kaynaklarının paylaştığına göre, 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2,34 TL zam geliyor.

MOTORİNE 2,34 TL, BENZİNE İSE 1,56 TL ZAM GELİYOR

Motorinin yanı sıra bir artış da benzinde yaşanacak...

Benzinin litre fiyatına ise 1,56 TL zam yapılması bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45 lira 30 kuruş

Motorin: 45 lira 77 kuruş

LPG: 26 lira 17 kuruş

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45 lira 15 kuruş

Motorin: 45 lira 66 kuruş

LPG: 25 lira 61 kuruş

Ankara

Benzin: 45 lira 78 kuruş

Motorin: 46 lira 43 kuruş

LPG: 26 lira 11 kuruş

İzmir

Benzin: 46 lira 16 kuruş

Motorin: 46 lira 82 kuruş

LPG: 26 lira 1 kuruş

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.