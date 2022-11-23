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    Benzine zam, motorine indirim geliyor

    24 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 55 kuruş zam beklenirken, motorinde ise 95 kuruşluk indirim bekleniyor.
    • 23.11.2022 - 16:23
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    Benzine zam, motorine indirim geliyor

    Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.

    Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın devam etmesi brent petrol fiyatlarını da dalgalandırıyor.

    Araç sahipleri yakından takip ediyor

    Akaryakıt ücretlerinde yaşanan hareketlilik de araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

    İniş ve çıkışlı devam eden fiyatlarla ilgili bugün bazı araç sahiplerini üzen, bazılarını ise sevindiren bir haber geldi.

    Benzine zam, motorine indirim geliyor #1

    Motorine 95 kuruşluk indirim

    24 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 95 kuruş indirim, benzin grubuna ise 55 kuruş zam bekleniyor.

    Fiyat değişiklikleri pompaya yansıyacak.

    Güncel fiyatlar

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 21.19 liradan satılıyor.

    Benzine zam, motorine indirim geliyor #2


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