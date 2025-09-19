Benzine zam yolda

Akaryakıt fiyatlarına güncelleme geliyor.

Buna göre akaryakıtta bir kez daha tabela değişecek...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilerken bu değişimler nedeniyle araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını da yakından takip ediyor.

Bu kez yaşanacak gelişme de araç sahiplerini üzecek cinsten.

Benzine zam geliyor.

BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 20 Eylül Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında artış olacak.

Zammın 1 lira dolaylarında olması bekleniyor.

Zammın ardından bazı şehirlerde benzinin fiyatı 56 lirayı aşacak.

ANKARA VE İSTANBUL'DA FİYATLAR

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin 54,25 TL, LPG 26,51 TL seviyesinde.

Anadolu Yakası'nda ise motorin 54,13 TL, LPG 25,88 TL olarak satılıyor.

Ankara'da motorin 55,19 TL, LPG 26,40 TL.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.