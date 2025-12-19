ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer için istenen ceza belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

14 Temmuz'da İstanbul Sarıyer'de kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, bir iş bulma sitesi üzerinden tanıştığı ve zaman içinde samimi oldukları avukat Göksu Çelebi ile İzmir Çeşme'ye tatile gitti.

Tatil dönüşü Gökalp İçer, İstanbul'da önce birlikte alkol aldı sonrasında ise uyuşturucu kullanmaya karar verdi.

UYUŞTURUCU TEMİN EDEN BORSACI TUTUKLANDI

Gökalp İçer, daha önceden irtibatta olduğu bir kişiden 8 gram kadar uyuşturucu madde temin etti.

İçer'in ifadesine göre uyuşturucunun 4 gramının parasını, Göksu Çelebi verdi. İkili uyuşturucu kullandıktan sonra Göksu Çelebi, krize girdi.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Çelebi, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

37 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Polisin başlattığı çalışma kapsamında gözaltına alınan Gökalp İçer, uyuşturucuyu kendisinin temin ettiğini ve yarısının parasını Göksu Çelebi'nin verdiğini söyledi.

İçer, hakkında başlatılan "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

37 gün yoğun bakım servisinde tedavi gören Göksu Çelebi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul'da avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu temin ettiği ve ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede Göksu Çelebi ile Gökalp İçer’in 2024 yılında tanıştıkları ve arkadaş oldukları anlatıldı.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Ankara’da avukat olan Göksu Çelebi’nin olay zamanı İstanbul’a geldiği ve ikilinin birlikte vakit geçirdiği anlatılan iddianamede olay günü de detaylı bir şekilde anlatıldı.

Olay günü önce yemek yiyip alkol alan Göksu Çelebi ve Gökalp İçer’in daha sonra ise 800 dolar karşılığında 8 gram kokain alarak eve geçtikleri anlatıldı.

Eve geçtikten sonra uyuşturucu kullanan ikilinin ertesi gün de kullanmaya devam ettikleri iddianamede anlatılırken, Göksu Çelebi’nin ertesi gün son olarak kullandığı uyuşturucu sonrası titremeye başladığı bunun üzerine İçer’in ambulansı aradığı belirtildi.

"AMBULANSI 5 KEZ ARADIM"

İddianamede ifadesine de yer verilen Gökalp İçer’in, "Göksu biraz daha uyuşturucu kullanacağını söyleyerek salona gitti. Yaklaşık 15 dakika sonra yatak odasına gelerek kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Titremeye başlayınca su ve ayran içirmeye çalıştım. Titremelerin artması üzerine 112’yi toplamda 5 kez aradım. Ambulans 15 dakika sonra geldi" dedi.

'SAĞLIĞIM İYİ RUH SAĞLIĞIM İYİ DEĞİL' MESAJI

Soruşturma kapsamında Gökalp İçer’in telefonunda da inceleme yapıldı.

Yapılan incelemelerde İçer’in eşi Ezgi A. İle mesajlaşmaları dikkat çekti.

Ezgi A.’nın İçer’e yazdığı mesajlarda, "Mutsuz olduğu için olabilir ya da madde kullandıktan sonra bu şekilde bir çöküş yaşıyor olabilirsin ama artık daha sık kullanmıyorsun. Canım eleştirmek için değil, sağlığın için endişeliyim, ruh sağlığın için" dediği, İçer’in ise, "İstemiyorum bazen yaşamak, eleştirme lütfen, sağlığım iyi, ruh sağlığım iyi değil" şeklinde cevap verdiği de iddianamede yer aldı.

YAPAY ZEKAYA, 'KOKAİN KOMASINI' SORMUŞ

Ayrıca telefonda yapılan incelemelerde İçer’in yapay zekaya, "Nabız 22’ye düşerse ne olur?", "Aşırı doz kokain kullanımı, 15 dakika nabız durmasının nasıl hasarı olur?", "Yüksek doz kokain sonrası kriz, kokain krizi sonrası oluşan koma, bu komadan çıkış mümkün mü?", "Yoğun bakımda olan birinin gözlerini bantlamışlar neden?" şeklinde sorular sorduğu belirlendi.

MÜEBBET HAPSİ TALEP EDİLDİ

İçer hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Kadına Karşı Olası Kastla Öldürme" suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.

MAL VARLIĞINA DA EL KONULDU

Öte yandan İstanbul başsavcılığı ‘suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri gelirleri döviz veya kripto varlıklara dönüştürerek finansal sisteme soktuğu’ iddiasıyla Icrypex Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında 30 Temmuz 2025’te adli işlem yaptı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı rapor üzerine Gökalp İçer ve Icrypex A.Ş.’ye ait banka hesapları, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıkları, araçları, taşınmazları ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.