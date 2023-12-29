Berat Albayrak ve Esra Albayrak'tan Şehitlerimize Rahmet Filistin'e Destek programına davet Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti, halkı Şehitlerimize Rahmet Filistin'e Destek İsrail'e Lanet programına davet ettiği bir video kaydı paylaştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

2023 Türkiye için büyük acılarla dolu bir yıl oldu.

Yılın başında büyük kayıplar verdiğimiz deprem felaketini yaşayan ülkemiz, yılın sonunda da hem İsrail'in Gazze'de katlettiği binlerce sivile hem de PKK terör örgütünün Suriye'de şehit ettiği 12 askerimize ağladı...

Bu acı, gözyaşı ve yas dolu yılı geride bırakırken Türkiye, 2024'ün ilk günü tek yürek olacak...

Türkiye'deki 29 sivil toplum kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu, yeni yıla büyük bir organizasyonla girecek.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın da paydaşlarından biri olduğu platform, hem şehitlerimiz hem de Gazze'deki onlarca sivil kayıp için 1 Ocak'ta Şehitlerimize Rahmet Filistin'e Destek İsrail'e Lanet programı düzenliyor.

Albayrak çiftinden 1 Ocak'ta Galata Köprüsü çağrısı

Halkı 1 Ocak Pazartesi sabahı Galata Köprüsü'ne çağıran platforma birçok önemli isim de destek verdi.

Onlardan biri de eski Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak...

Albayrak çifti, yayınladıkları video ile halka etkinlik için çağrı yaptı.

"Herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz"

Albayrak çifti, çağrı videosunda şu ifadeleri kullandı: