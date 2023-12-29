2023 Türkiye için büyük acılarla dolu bir yıl oldu.
Yılın başında büyük kayıplar verdiğimiz deprem felaketini yaşayan ülkemiz, yılın sonunda da hem İsrail'in Gazze'de katlettiği binlerce sivile hem de PKK terör örgütünün Suriye'de şehit ettiği 12 askerimize ağladı...
Bu acı, gözyaşı ve yas dolu yılı geride bırakırken Türkiye, 2024'ün ilk günü tek yürek olacak...
Türkiye'deki 29 sivil toplum kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu, yeni yıla büyük bir organizasyonla girecek.
Türkiye Gençlik Vakfı'nın da paydaşlarından biri olduğu platform, hem şehitlerimiz hem de Gazze'deki onlarca sivil kayıp için 1 Ocak'ta Şehitlerimize Rahmet Filistin'e Destek İsrail'e Lanet programı düzenliyor.
Albayrak çiftinden 1 Ocak'ta Galata Köprüsü çağrısı
Halkı 1 Ocak Pazartesi sabahı Galata Köprüsü'ne çağıran platforma birçok önemli isim de destek verdi.
Onlardan biri de eski Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak...
Albayrak çifti, yayınladıkları video ile halka etkinlik için çağrı yaptı.
"Herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz"
Albayrak çifti, çağrı videosunda şu ifadeleri kullandı:
Sevgili gençler, kıymetli aileler... Bir yanda vatan müdafaası için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısını, hüznünü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz.
Biz çocukları sistematik biçimde öldüren rejime teslim olmayı reddediyoruz. Hiçbir saçma ideoloji, korkunç soykırımı aklayamaz. Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini her platformda haykırıyoruz. Tam da bugün yaşanan zulüm karşısında herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz.
İşlenen savaş suçları sebebiyle Netenyahu ve hükümetinin yargılanmasını ve vicdanlardaki mahkumiyetin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz.
Yeni yılın ilk sabahı saat 08.30'da, Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz.
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