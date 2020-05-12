Berberin koronalı çıktığı beldede 150 kişiye test yapıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde, bir berberin koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından karantina uygulanan Kocaaliler beldesinde temas ettiği düşünülen 150 kişi testten geçti.

Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler Beldesi’nde berberlik yapan esnafta koronavirüse rastlanması üzerine temas ettiği kişilere test yapıldı.

Dün yaşanan gelişme üzerine Kocaaliler Beldesi, valilik kararıyla karantina altına alınırken, beldeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

150 KİŞİYE TEST YAPILDI

Sağlık ekipleri pozitif vakanın temas ettiği, irtibatta olduğu tüm vatandaşları filyasyon yöntemi ile tespit ederken, yaklaşık 150 vatandaşın koronavirüs testine tabi tutulduğu öğrenildi.

TESTLER NEGATİF ÇIKTI

Aralarında Kocaaliler Belde Belediye Başkanı Selahattin Gökçe, İYİ Parti Bucak İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İl Genel Meclisi üyesi Niyazi Bülbül’ünde bulunduğu yaklaşık 150 vatandaşın test sonuçlarının negatif olduğu öğrenildi.

YENİ BİR VAKA YOK

Belediye Başkanı Gökçe, test sonuçların negatif olduğunu ve yeni bir vakanın olmadığını söyledi.