Bereket ve mağfiret ayı! En erken iftar Şemdinli'de yapıldı Türkiye'de, akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, ramazanın ilk iftarı yapıldı.

AA

İslam dünyası Ramazan ayını büyük bir coşkuyla karşıladı.

Ramazanın ilk gününde hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar, yöreye özgü yemeklerin yer aldığı sofralarda iftar için bir araya geldi.

Filistinliler için dualar edildi

Saat 18.12'de okunan ezanla oruçlarını açan vatandaşlar, ülkenin birlik ve beraberliği ile İsrail'in saldırıları altındaki Filistinliler için dua etti.

"Tüm Müslüman aleminin ramazanı mübarek olsun"

Vatandaşlardan Haşim Karadeniz, ilk iftarı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Tüm Müslüman aleminin ramazanı mübarek olsun. Allah zulüm altında olan Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun" dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)