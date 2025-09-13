'Beş Ressam Bir Şehir: Canım İstanbul Sergisi' sanatseverlerle buluştu

İstanbul'un hazinesine değer katan sergi...

Usta fırçaların İstanbul'u tuvallerine yansıttığı "Beş Ressam Bir Şehir: Canım İstanbul Sergisi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sanatseverlerle buluştu.

ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi koleksiyoner Mehmet Çebi öncülüğünde gerçekleştirilen sergi, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde çok sayıda sanat ve siyaset insanını bir araya getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'CANIM İSTANBUL' ŞİİRİNİ OKUDU

Açılışta yaptığı konuşmada İstanbul'un tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda şair, yazar ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in "Canım İstanbul" adlı şiirini okudu.

İSTANBUL'UN TARİHİ DOKUSU HAYAT BULDU

Sergide İstanbul’un tarihi dokusu, günlük yaşamı, doğal güzellikleri ve kültürel mirası, usta ressamlar Ayhan Türker, Mustafa Sekban, Faruk Cimok, Selahattin Kara, Enver Fazıl’ın fırçalarıyla hayat buldu.

Sergi için hazırlanan özel katalogda Beşir Ayvazoğlu’nun kaleme aldığı takdim yazısı, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Ayvazoğlu, İstanbul’un yüzyıllardır sanatçılar için tükenmez bir ilham kaynağı olduğuna dikkat çekti.

SANATSEVERLERİN AKININA UĞRADI

Sergi, ilk gününden itibaren yerli ve yabancı birçok sanatseverin akınına uğradı.

Katılımcılar eserlerin çeşitliliği ve İstanbul’a farklı bakış açıları karşısında hayranlıklarını dile getirdi.

ZİYARETÇİLER ÜCRETSİZ OLARAK GEZEBİLECEKLER

'Beş Ressam Bir Şehir: Canım İstanbul' sergisi, 16 Eylül 2025 tarihine kadar Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda ziyaret edilebilecek.

Etkinlik, İstanbul’un kültürel zenginliklerini uluslararası sanat arenasına taşıma hedefiyle sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

ADRESE ULAŞMAK İÇİN

Sanatseverler, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne Şişli ilçesi Darülbedai Caddesi No:4 adresinden ulaşabilir.

