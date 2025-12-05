Araştırma yayınlandı: İl olma potansiyeli yüksek ilçeler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'İl olacak ilçeler' konusu yeniden gündeme geldi...

Artan nüfus, genişleyen şehirleşme etkisiyle yeni idari yapılara ihtiyaç doğuyor.

YENİ LİSTE AÇIKLANDI

Türkiye'de uzun süredir gündemde olan il olacak ilçeler tartışması, ‘Konuşan Haritalar’ tarafından yapılan son güncellemeyle yeniden şekillendi.

Nüfus, ekonomik kapasite, ulaşım ağı, sanayi gücü ve stratejik konum gibi kriterlerin dikkate alındığı çalışmada, dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

TÜRKİYE’DE İL OLMA KRİTERLERİ NELER?

Bir ilçenin il statüsüne yükselmesi için yalnızca 100 bin nüfusu aşması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması yeterli değil.

Süreçte ekonomik güç, altyapı durumu, eğitim ve sağlık hizmetleri ile sosyal-kültürel gelişmişlik gibi birçok başlık birlikte inceleniyor.

İl olma potansiyeli taşıyan ilçelerin; İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Antalya gibi yüksek nüfuslu illere bağlı olması ise dikkat çeken bir başka detay oldu.

İŞTE O İLÇELER

İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler ise şu şekilde açıklandı:

- Lüleburgaz (Kırklareli) – Nüfus: 155.670

- Çerkezköy (Tekirdağ) – Nüfus: 213.243

- Silivri (İstanbul) – Nüfus: 232.156

- Çorlu (Tekirdağ) – Nüfus: 294.000

- Tuzla (İstanbul) – Nüfus: 301.400

- Kapaklı (Tekirdağ) – Nüfus: 147 bin 610

- Gebze (Kocaeli) – Nüfus: 411.800

- Çayırova (Kocaeli) – Nüfus: 157.503

- Darıca (Kocaeli) – Nüfus: 231.442

- Bandırma (Balıkesir) – Nüfus: 166.836

- Mustafakemalpaşa (Bursa) – Nüfus: 103.581

- İnegöl (Bursa) – Nüfus: 299.203

- Tavşanlı (Kütahya) – Nüfus: 101.130

- Edremit (Balıkesir) – Nüfus: 171.700

- Bergama (İzmir) – Nüfus: 107.347

- Soma (Manisa) – Nüfus: 110.996

- Aliağa (İzmir) – Nüfus: 108.701

- Akhisar (Manisa) – Nüfus: 180.509

- Salihli (Manisa) – Nüfus: 165.353

- Torbalı (İzmir) – Nüfus: 218.744

- Ödemiş (İzmir) – Nüfus: 132.942

- Nazilli (Aydın) – Nüfus: 162.000

- Alaşehir (Manisa) – Nüfus: 105.776

- Söke (Aydın) – Nüfus: 123.850

- Kuşadası (Aydın) – Nüfus: 137.015

- Milas (Muğla) – Nüfus: 150.520

- Bodrum (Muğla) – Nüfus: 203.035

- Fethiye (Muğla) – Nüfus: 177.569

- Serik (Antalya) – Nüfus: 143.435

- Manavgat (Antalya) – Nüfus: 258.367

- Alanya (Antalya) – Nüfus: 359.891

- Polatlı (Ankara) – Nüfus: 128.895

- Ereğli (Konya) – Nüfus: 153.849

- Erdemli (Mersin) – Nüfus: 155.435

- Silifke (Mersin) – Nüfus: 139.852

- Ceyhan (Adana) – Nüfus: 155.965

- Tarsus (Mersin) – Nüfus: 353.469

- İskenderun (Hatay) – Nüfus: 227.498

- Viranşehir (Şanlıurfa) – Nüfus: 213.352

- Midyat (Mardin) – Nüfus: 122.308

- Yüksekova (Hakkâri) – Nüfus: 121.969

- Cizre (Şırnak) – Nüfus: 161.135

- Silopi (Şırnak) – Nüfus: 150.712.

- Erciş (Van) – Nüfus: 171.000

- Doğubayazıt (Ağrı) – Nüfus: 114.769.

YENİ LİSTENİN ANLAMI NE?

Bu liste, resmî olarak henüz bir kararın alındığı anlamına gelmiyor.

Ancak kamu kurumlarının dikkatle hazırladığı bu tarz veriler, ilerleyen dönemde alınacak idari kararlara ışık tutuyor.

İl olmak, sadece bir statü değişikliği değil; aynı zamanda hizmetlerin merkezi hâline gelme, bütçeden daha fazla pay alma ve kalkınma için önemli bir zemin anlamına geliyor.