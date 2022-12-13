CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 16 gözaltı

Beşiktaş Belediyesi'ne polis tarafından operasyon düzenlendi. 2014 ve 2018 yılları arasında yönetim kadrosunda bulunan kişiler gözaltına alındı. Eski başkan Murat Hazinedar'ın ise arandığı belirtildi.

Soruşturma 2016 yılında 2 müfettişin yaptığı incelemelerle başladı.

Müfettişler, belediyede yaptıkları incelemelerde verilmemesi gereken ruhsatların verildiğini fark edince araştırmaları derinleştirdi.

Yapılan incelemenin ardından da belediyede 'rüşvet' ağı olduğunu fark eden müfettişler, hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti.

17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı



Raporların ardından konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldıkları tespit edilen İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale’deki çok sayıda adrese, bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

16 kişi gözaltına alındı

Operasyonda Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.





Murat Hazinedar aranıyor

Hakkında yakalama kararı bulunan eski belediye başkanı Murat Hazinedar ise aranıyor.

2018 yılında görevinden alındı

2014 yılında CHP’den Beşiktaş Belediye Başkanı seçilen Murat Hazinedar, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında, pasaportuna tahdit koyularak, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

4 Ocak 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldı.