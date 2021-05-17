Beşiktaş kupa töreni ne zaman? Ahmet Nur Çebi açıkladı..

Şampiyonluk yaşayan siyah-beyazlı takım, kupayı kaldıracağı tarihi bekliyor. Peki Beşiktaş kupa töreni ne zaman yapılacak? Seyirci alınacak mı? İşte merak edilenler..

Kıran kırana rekabetin yaşandığı 2020-2021 Süper Lig sezonunu 84 puanla ve averajla Galatasaray'ın önünde bitiren Beşiktaş, Göztepe önünde aldığı 2-1'lik galibiyetle şampiyonluğunu ilan etti.

Beşiktaş camiasını sevince boğan karşılaşma sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önemli açıklamalarda bulundu.

"Bunu başaran futbolcularımız ve hocamız" diyen Çebi, "Biz sadece gerekli ortamı hazırladık. Burada hakkı olanların haklarını teslim etmemiz lazım" dedi.

Pandemi gölgesinde gerçekleşen maç, seyircisiz olarak oynandı. Şampiyonluğun ardından ise gözler kupa törenine çevrildi. Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk kutlamaları için tarih verdi.

Peki Beşiktaş kupayı ne zaman kaldıracak? Kupa töreni ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar..

BEŞİKTAŞ KUPA TÖRENİ NE ZAMAN?

Şampiyon Beşiktaş’ın kupa töreninin ne zaman yapılacağı konusunda Ahmet Nur Çebi, "Federasyon başkanını arayarak rica edeceğim. 19 Mayıs’ta 19.03’te kutlama yapmak istiyoruz. Kutlamalar maalesef pandemi nedeniyle stüdyo ortamında olacak ama hazırlıklarımız var” diye konuştu.