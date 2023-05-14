Beşiktaş'ta bir vatandaş evcil hayvanıyla oy kullanmaya gitti Cumhurbaşkanı seçimi ile 28.Dönem Milletvekili seçimleri için Etiler’deki bir vatandaş oyunu kullanmaya evcil hayvanı ‘Levi’yi de birlikte geldi.

İHA

Türkiye büyük seçim için sandık başındı.

Cumhurbaşkanı seçimi ile 28.Dönem Milletvekili seçimleri için 08.00 itibarıyla vatandaşlar oy kullanmaya devam ediyor.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gelen Gökhan Çınar, evcil hayvanı ‘Levi’yi de yanında getirdi.

Okulda oyunu kullanmaya gelen Gökhan Çınar, oy pusulasını birlikte geldiği evcil hayvanıyla birlikte damgaladı ve birlikte oy kullandı.

Levi etrafı izledi

Birlikte oy sırasında bir süre beklerlerken, ‘Levi’ meraklı bakışlarıyla etrafını incelemekten çekinmedi.

‘’Ülkemiz için hayırlısı olsun’’

Sırada beklediği esnada oğlu ve köpeğiyle birlikte geldiğini söyleyen Çınar, "Oğlum nerede şu an bilmiyorum, herhalde buralarda oynuyor. Okulu görünce oynamaya başladı herhalde. Şu an iyiyiz, ülkemiz için hayırlısı olsun bakalım." ifadelerini kullandı.

Levi tekrar kabine döndü

Daha sonra kendilerine sıra gelen Çınar ile evcil hayvanı ‘Levi’, birlikte sınıfa girerek oy pusulası ile mührü aldı, kabinde oy verme işlemini tamamladı.

Zarfı sandığa atan Çınar’ın mührü kabinde unutarak ‘Levi’ ile birlikte tekrar kabine dönüp sandık başına dönmesi ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.