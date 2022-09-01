Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk, Mustafa Kemal Atatürk için 'ABD mandasını istiyordu' ifadelerini kullandı.

1990'lı yıllarda ilginç vaatleriyle dikkat çeken Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Besim Tibuk, bir süredir ortalarda gözükmüyordu.

Tibuk, konuk olduğu bir programda Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sözleri sebebiyle tepki topladı.

"Kafası çalışan birçok aydın manda istiyordu, buna Mustafa Kemal de dahildi"

Tibuk, 'Kanal Serbesti' isimli YouTube kanalında "1. Dünya Savaşı'ndan sonra kafası çalışan birçok aydın manda istiyordu. Buna Mustafa Kemal de dahil. Bunu iftira olarak değerlendirecekler ama bütün aydınlar, ülke parçalanmasın diye manda istiyordu." dedi.

Besim Tibuk: Mustafa Kemal ABD mandası istiyordu

"Amerika kabul etmedi"

Manda fikrinden sonra vazgeçildiğini ifade eden Tibuk, "Amerika kabul etmedi. Çünkü Avrupa'dan bıkmış. Versay'da kazık yemiş." diye konuştu.

Tibuk'un bu ifadeleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.