Betimar Araştırma sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye tarihi günleri yaşıyor...

Terör örgütü PKK, kendisini feshetti ve silahları bıraktı.

Söz konusu gelişme siyasetin bir numaralı gündemi haline gelirken, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sokağa nasıl yansıdığı da merak konusu oldu.

EN GÜNCEL SEÇİM ANKETİ

Betimar Araştırma da,1-3 arasında tüm Türkiye genelinde 2 bin kişiyle görüşerek bir seçim anketi yaptı.

Anket katılımcılarına, "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ İLK SIRADA

Ankette ilk sırayı yüzde 34,7 oy oranıyla AK Parti elde ederken, ikinci sırada CHP yüzde 27,6 oy oranında kaldı.

Kararsız seçmenin orantılı bir şekilde dağıtıldığı ankette, MHP yüzde 9,2 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, DEM Parti yüzde 7,8 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı.

PARTİLERİN OY ORANLARI

Buna göre anket sonuçları şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 34,7

CHP: Yüzde 27,6

MHP: Yüzde 9,2

DEM Parti: Yüzde 7,8

İyi Parti: Yüzde 6,4

Zafer Partisi: Yüzde 4,2

Anahtar Parti: Yüzde 3,8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,7

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 2,2