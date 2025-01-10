Beyaz Saray: Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz

AA & Ensonhaber

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve 13 yıldır süren iç savaş, Beşşar Esad'ın ailesi ve korumalarıyla Rusya'ya kaçmasının ardından sona erdi.

Esad rejiminin çöküşünü hızlandıran muhalif güçlere destek veren Türkiye, Suriye'deki yeni yönetimle birlikte, bölgede tehdit unsuru olan terör örgütü PKK/YPG'nin tasfiyesini planlıyor.

Türkiye'nin şartı, teröristlerin silah bırakması. Aksi takdirde bölge, terör örgütünden tamamen temizlenene kadar yeni bir operasyon başlatılacak.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans aracılığıyla düzenlediği basın brifinginde Türkiye ve Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SURİYE'DEKİ TEMEL VARLIĞIMIZ DEAŞ"

Bir soru üzerine Kirby, Suriye’deki varlıklarının temel amacının "DEAŞ'la mücadele" olduğunu vurguladı ve Türkiye ile PKK/YPG konusunda görüşmelerin devam ettiğini ancak bu konuda fazla detay paylaşmak istemediğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN KAYGILARI GEÇERSİZ DEĞİL"

Suriye’deki duruma ilişkin olarak Washington-Ankara hattındaki iletişim trafiğiyle ilgili konuşan Kirby, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki güvenlik endişelerini anladıklarını söyledi: “Daha önce de ifade ettiğim gibi, Türkiye’nin güvenlik kaygıları geçersiz değil. Bu endişeleri anlıyoruz”

"YPG İLE SADECE DEAŞ'LA MÜCADELE İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPTIK"

Kirby, SDG adı altında faaliyet gösteren PKK/YPG ile yalnızca DEAŞ’la mücadele kapsamında işbirliği yaptıklarını tekrarlayarak, şu ifadeleri kullandı:

Biz Suriye’de DEAŞ’la mücadele koalisyonunun bir parçasıyız. DEAŞ büyük ölçüde zayıflamış olsa da hâlâ bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle, askerlerimiz DEAŞ’a karşı harekete geçmek için SDG ile birlikte çalışıyor. Şu anda yaptığımız şey bu ve misyonumuzda herhangi bir değişiklik yok.

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"SURİYE'NİN KUZEYİNİN İSTİKRARSIZLAŞTIRILMASINI İSTEMİYORUZ"

Ayrıca, Türkiye’nin PKK/YPG kaynaklı güvenlik endişelerini anladıklarını belirten Kirby, buna karşın, Suriye’nin kuzeyindeki durumu daha da istikrarsızlaştıracak herhangi bir adım atılmasını istemediklerini söyledi. PKK/YPG’nin DEAŞ karşıtı operasyonlarda işbirliği yapma kapasitesinin etkilenmesini arzu etmediklerini de ifade etti.

FRANSA'NIN SURİYE'YE ASKER GÖNDERMESİ

Fransız askerlerinin Suriye’ye gönderilmesiyle ilgili soruya da yanıt veren Kirby, bu konunun ABD ile ilgili olmadığını ve kendi yorumunu yapmayacağını, bu meselenin Ankara ve Paris arasında değerlendirileceğini belirtti.