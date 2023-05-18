Beyaz Saray'dan Türkiye'deki seçimlere ilişkin bir yorum daha geldi Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Türkiye'de seçimleri kim kazanırsa kazansın Joe Biden yönetiminin seçilmiş hükümetle çalışmaya devam edeceği, ABD'nin Türkiye'de güçlü bir demokrasi görmeye devam etmek istediği belirtildi.

AA

Sandık başına giden Türkiye, bir kez daha tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan birinci çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,89, Sinan Oğan'ın ise yüzde 5,17 oldu.

Cumhur İttifakı da 600 sandalyeli TBMM'de 323 milletvekili ile çoğunluğu sağladı.

Vatandaşlar ikinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında tercihini yapacak.

ABD'den sonuçlara bir yorum daha geldi

ABD Başkanı Joe Biden'ın G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak için seyahat ettiği uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'de cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kaldığını ve kazanan kim olursa olsun Ukrayna, Orta Doğu'daki bölgesel meseleler ve NATO'daki rolü kapsamında Türkiye ile bir dizi konuda çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Sullivan, "Türkiye'de güçlü bir demokrasi görmeye devam etmek istiyoruz. İlk turu gerçekleştirdiler, ikinci turu da yapacaklar ve bizler de kazanan kim olursa olsun onunla çalışmaya hazır olacağız" şeklinde konuştu.

Karadeniz Tahıl Koridoru

Karadeniz Tahıl Koridoru girişiminin süresinin uzatılmasının iyi bir şey olduğunu söyleyen Jake Sullivan, tahılın küresel pazarlara ulaşmasını sağlamaya yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Sullivan, diğer yandan süresi uzatılsa dahi Rusya'nın tahıl koridorunu "günlerinin sayılı olduğunu söyleyerek" rehin tutmaya devam ettiğini belirtti.

Dünyanın, tahıl koridorunun sürdürülebilir şekilde işlemesini sağlayacak istikrarı hak ettiği görüşünü paylaşan Jake Sullivan, böylece başta fakir ülkeler olmak üzere ülkelerin gıda ihtiyacının giderilebileceğine işaret etti.