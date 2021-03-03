Beyaz sirke nedir, ne işe yarar? Beyaz sirke nerelerde kullanılır?

Pandemi dönemiyle birlikte revaçta olan beyaz sirke, temizlik için kullanılan yöntemlerin başında geliyor. Antibakteriyel özelliğiyle birçok işe yarayan beyaz sirke nedir, nerelerde kullanılır?

Türkiye’de beyaz sirkenin yerini dolduracak birçok sirke türünün olması, beyaz sirkenin daha çok yurt dışı ülkelerinde popüler olmasına neden olmuştur. Ancak koronavirüs salgını ile birlikte doğal temizlik ürünleri oldukça büyük ilgi görüyor.

Sağlık için faydalarının yanı sıra, doğal ve etkili bir dezenfektan olması, beyaz sirke ile tuvalet ve lavabo temizliğinin mümkün olmasını sağlamaktadır.

Üretimi kolay ve maliyeti düşük bir sirke çeşidi olan beyaz sirke özellikle temizlik için kullanılabilecek bir sirkedir. Şeker içeren bitkisel ürünlerden iki aşamalı fermantasyon ile üretilmektedir. Halk arasında sirke ruhu olarak bilinir.

Peki beyaz sirke nerelerde ve nasıl kullanılır? İşte beyaz sirke hakkında detaylar..

BEYAZ SİRKE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Standart beyaz sirke, genellikle% 4-7 asetik asit ve% 93-96 su içeren berrak bir çözeltidir.

Beyaz sirke, şeker pancarı ya da mısır şekerinin fermente edilerek üretilmesi ile elde edilmektedir. Beyaz sirke yapımında fermente yöntemi kullanıldığı için, alkol oranı yüksektir.

Bazı beyaz sirke türleri% 20’ye kadar asetik asit içerebilir, ancak bunlar kesinlikle tarım veya temizlik amaçlıdır ve insan tüketimine yönelik değildir.

Beyaz sirke, diğer sirkelere nazaran rengi şeffaf ve su gibi olmasından dolayı beyaz sirke ya da sirke ruhu imi ile bilinmektedir. Üretiminin kolay ve ucuz olması, beyaz sirkenin piyasadaki en ekonomik sirke özelliğinde olmasına neden olmaktadır.

MUTFAKTA BEYAZ SİRKE

Turşu: Turşu baharatları ve suyla eşleştirildiğinde, beyaz sirke, sebzeler, meyveler dahil olmak üzere çok çeşitli turşu yapmak için mükemmel bir temel oluşturur .

baharatları ve suyla eşleştirildiğinde, beyaz sirke, sebzeler, meyveler dahil olmak üzere çok çeşitli turşu yapmak için mükemmel bir temel oluşturur . Salatalar: Beyaz sirkeyi geleneksel ve karışık salata çeşitlerine ekleyerek lezzetini salatanın lezzetini artırabilirsiniz. Her zaman küçük bir miktar dökün ve daha fazlasını eklemeden önce bir tat testi yapın.

Beyaz sirkeyi geleneksel ve karışık salata çeşitlerine ekleyerek lezzetini salatanın lezzetini artırabilirsiniz. Her zaman küçük bir miktar dökün ve daha fazlasını eklemeden önce bir tat testi yapın. Turşular ve Soslar: Beyaz sirke, turşulara ve soslara ekstra lezzet katıyor.

Beyaz sirke, ekstra lezzet katıyor. Pişirme: Beyaz sirke, unlu mamuller için bir mayalama maddesi olarak kabartma tozu ile birlikte kullanılabilir. Asidik sirke, alkalin kabartma tozu ile reaksiyona girer ve pişmiş ürünlerin yükselmesine yardımcı olan karbondioksit gazını açığa çıkarır.

Beyaz sirke, unlu mamuller için bir mayalama maddesi olarak kabartma tozu ile birlikte kullanılabilir. Asidik sirke, alkalin kabartma tozu ile reaksiyona girer ve pişmiş ürünlerin yükselmesine yardımcı olan karbondioksit gazını açığa çıkarır. Peynir yapımı: Bazı peynirler süt ve beyaz sirkeden hazırlanabilir. Süte eklendiğinde asitli sirke süt proteinlerini değiştirerek lor ve peynir altı suyunun ayrılmasını sağlar. Sonuç olarak hafif, yumuşak bir peynir elde edebilirsiniz.

TEMİZLİKTE BEYAZ SİRKE

Beyaz sirke ile kolayca temizlenen yerler:

Tuvaletler

Mutfak tezgahı

Bulaşıklar

Pencereler ve aynalar

Kahve makinası

Duş ve küvet

Çamaşırlar

Mutfak tezgahı

SAĞLIK İÇİN BEYAZ SİRKE

Kan şekeri kontrolü: Bazı insan çalışmaları, sirke alımının bir yemekten sonra hem kan şekeri hem de insülin seviyesini azaltabileceğini göstermiştir.

Bazı insan çalışmaları, sirke alımının bir yemekten sonra hem kan şekeri hem de insülin seviyesini azaltabileceğini göstermiştir. Kilo yönetimi: Bazı araştırmalar, sirke tüketenlerin midenin boşalma hızını yavaşlatığını böylelikle daha fazla doygunluk hissi vererek acıkmayı azalttığı düşünülmektedir.

Bazı araştırmalar, sirke tüketenlerin midenin boşalma hızını yavaşlatığını böylelikle daha fazla doygunluk hissi vererek acıkmayı azalttığı düşünülmektedir. Düşük kolesterol: Hayvan deneylerinde sirke verilen farelerde kolesterolün azaldığını göstermiştir. Sonuçta sirke ve kolesterol arasındaki sebep-sonuç ilişkisini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Hayvan deneylerinde sirke verilen farelerde kolesterolün azaldığını göstermiştir. Sonuçta sirke ve kolesterol arasındaki sebep-sonuç ilişkisini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Antimikrobiyal: Antimikrobiyal özellikleri nedeniyle sirke, tırnak mantarları, siğiller ve kulak enfeksiyonları gibi fiziksel rahatsızlıkların tedavisinde faydalı olabilir. Aynı zamanda cilt enfeksiyonları ve yanıklar için etkili bir topikal tedavidir.

BEYAZ SİRKE KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Beyaz sirke genellikle güvenli olmasına rağmen, çok fazlası zararlı olabilir.

Fazla sirkenin tüketilmesi, mide ekşimesi veya hazımsızlık gibi üst gastrointestinal (GI) sistemdeki enflamatuar hastalık semptomlarını şiddetlendirebilir.

Sirke gibi asidik gıdaların aşırı tüketimi diş minesinin bozulmasına neden olabilir. Bazı araştırmalar beyaz sirkenin dişinize diğer sirke türlerine göre daha fazla zarar verebileceğini göstermektedir.

Ek olarak, bazı araştırmalar bazı kan şekeri ve kalp ilaçları sirke ile takviye edildiğinde olumsuz etkilere neden olabileceğini düşündürmektedir. Bunlar düşük kan şekeri veya düşük potasyum seviyelerini içerebilir.