Beykoz Belediyesi'ne konserler için inceleme başlatıldı

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İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı iddiaları üzerine re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Beykoz Belediyesi'nin 20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından harekete geçti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcama iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığının tespiti için inceleme başlattı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılarak konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.