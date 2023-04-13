Beylikdüzü sahilinde çökmeler tehlike oluşturuyor

DHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar sahilindeki yürüyüş yolunda oluşan çökmeler her geçen gün artıyor.

Çöken noktalara belediye ekipleri duba koyarak önlem aldı.

Sahile gelenler ise yürüyüş yolunu kullanmadan üst kısımda bulunan kaldırımdan yürüyüşlerini sürdürdü.

Çökmenin yaşandığı bir bölümün hemen yanında yer alan kafe ise dikkat çekti.

Kafenin denize yakın olan bölümünde ortaya çıkan toprak kayması da göze çarptı. Uzmanlar, sahil şeridinde çökmelerin nedenlerinden birinin beton dolguların zemine uygun yapılmamasından kaynaklandığını söyledi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Zemin Mekaniği Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, şunları söyledi:

Bu göçüklerin başlıca nedeni tabii dolgunun iyi yapılmamasından kaynaklanıyor. Lodos esince dalgalar dolgunun arasında girerek malzemelerin bir kısmını tekrar denize çekmekte. Dolayısıyla sahil yürüyüş bandında boşluklar oluşmakta ve buna bağlı olarak da çökmeler oluyor. Bu aslında can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir. Bu alanların iyileştirilmesinin acil olarak yapılması gerekir. Tabii bir diğer neden bu alanların hemen yukarısında heyelan alanları var. Bu heyelanların topuk kısımları bu sahile çıkar. Dolayısıyla bu kısmından çıkan topuk hareketleri, bu dolguların deformasyonunda etkin rol oynayan ikinci bir parametredir. Buralara dikkat edilmesi gerekir diyoruz. Çünkü örneğin Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi herhangi büyük bir depremde bu sahil yolu büyük zarar görebilir.