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- Beylikdüzü'nde sürücülerin yolla imtihanı
Beylikdüzü'nde sürücülerin yolla imtihanı
Yokuş yukarı olan bir caddeye dökülen ve sürücüleri isyan ettiren mazot, trafikte yoğunluğa sebep oldu.
- İHA
- 10.09.2021 - 10:59
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Osmangazi Caddesi’nde sabah saatlerinde yola dökülen mazot, sürücülere zor anlar yaşattı.
LASTİKLERDEN DUMANLAR YÜKSELDİ
Yokuş yukarı çıkamayan bir tır şoförü, lastiklerini kaldırım taşına çarparak durdu. Bazı sürücüler ise uzun çabalar sonucu yokuşu çıkabildi. Küçük tonajlı araçların lasitklerinden de dumanlar çıktı.
Mesaiye gidiş saatinde sürücülerin mazot dökülen yolda imtihanı saniye saniye kaydedilirken, yetkililer haber verilmesine rağmen uzun süre olay yerine gelmedi.
Beylikdüzü’nde yola dökülen mazot nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı