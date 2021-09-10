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    Beylikdüzü'nde sürücülerin yolla imtihanı

    Yokuş yukarı olan bir caddeye dökülen ve sürücüleri isyan ettiren mazot, trafikte yoğunluğa sebep oldu.
    • İHA
    • 10.09.2021 - 10:59
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    Beylikdüzü'nde sürücülerin yolla imtihanı

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Osmangazi Caddesi’nde sabah saatlerinde yola dökülen mazot, sürücülere zor anlar yaşattı.

    LASTİKLERDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

    Yokuş yukarı çıkamayan bir tır şoförü, lastiklerini kaldırım taşına çarparak durdu. Bazı sürücüler ise uzun çabalar sonucu yokuşu çıkabildi. Küçük tonajlı araçların lasitklerinden de dumanlar çıktı.

    Mesaiye gidiş saatinde sürücülerin mazot dökülen yolda imtihanı saniye saniye kaydedilirken, yetkililer haber verilmesine rağmen uzun süre olay yerine gelmedi.

    Beylikdüzü’nde yola dökülen mazot nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

    Beylikdüzü nde sürücülerin yolla imtihanı #1

    Beylikdüzü nde sürücülerin yolla imtihanı #2

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