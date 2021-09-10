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Beylikdüzü'nde sürücülerin yolla imtihanı

Beylikdüzü'nde sürücülerin yolla imtihanı

Yokuş yukarı olan bir caddeye dökülen ve sürücüleri isyan ettiren mazot, trafikte yoğunluğa sebep oldu.