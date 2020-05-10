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    Beyoğlu sokaklarına annelerin fotoğrafları asıldı

    Şehit annelerinin, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın fotoğrafları beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2020 - 16:36
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    Beyoğlu sokaklarına annelerin fotoğrafları asıldı

    istanbul'un Beyoğlu İlçe Belediyesi, Anneler Günü'nde tarihe ismi kazınmış olanları unutmadı.

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şehit annelerinin afişleri sokakları süsledi.

    Afişler, görenleri duygulandırdı.

    ŞEHİT ANNELERİNE: MİNNETTARIZ

    Şehit Mehmet Yıldız, Şehit Kudret Özcan, Şehit Şeyhmus Demir, Şehit Ramazan Kalyoncu, Şehit Salim Ünal, Şehit Ahmet Aygün, Şehit Erdoğan Akoğlu, Şehit Mehmet Arslan’ın annelerinin fotoğraflarının yer aldığı afişler de "Minettarız. Anneler Gününüz kutlu olsun" mesajı yer aldı.

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