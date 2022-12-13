Beyoğlu'ndaki saldırıda hayatını kaybeden Yağmur için fidan dikildi

Terör saldırısında hayatını kaybeden Yağmur Uçar’ın anısına öğrencisi olduğu Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nin bahçesine fidan dikildi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

Taksim İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da gerçekleştirilen terör saldırısında Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur Uçar, annesi Arzu Özsoy ile birlikte yaşamını yitirmişti.

9 günlük ara tatilin bitmesinin ardından dersbaşı yapılan okulda Yağmur, öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları tarafından, sırasına karanfiller konularak anılmıştı.

Anneannesi ile dedesi de katıldı

Yağmur için ikinci etkinlik ise bugün düzenlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Yağmur’un anneannesi Neşe Özsoy ile dedesi Mehmet Özsoy okulda bir araya geldi.

Anısına fidan dikildi

Yağmur yağışının altında toplanan davetliler, Yağmur adına okul bahçesine fidan dikti. Fidanın yanına da ‘Şehit Öğrencimiz Yağmur Uçar Anısına (2007 – 2022)’ yazısı konuldu.

Fidanın dikilmesinin ardından davetliler, hep birlikte başta Yağmur olmak üzere terör saldırısında yaşamını yitirenler için dua etti.

Yağmur’un yakınlarına, öğretmen ve sınıf arkadaşlarına başsağlığı dileyen Vali Yerlikaya, "Yüreğimiz bir daha böyle dağlanmasın, aynı acıları yaşamayalım." dedi.

"Aramızdan ayrılalı tam bir ay oldu"

Özdemir ise "Yağmur aramızdan ayrıları bugün tam bir ay oldu. Onu hiç unutmadık. Onun adına diktiğimiz fidanın da geleceğe nefes olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.