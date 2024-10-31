AA

ABD Başkanı Joe Biden ile Rum lider Hristodulidis, görüşme öncesinde basın mensuplarına gündeme ilişkin kısa bir değerlendirme yaptı.

Biden, ABD ile GKRY'nin "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı" karşısında ve Gazze'ye insani yardımlar konusunda birlikte hareket ettiğini söyledi ve Hristodulidis'e katkısı dolayısıyla teşekkür etti.

"BİRLEŞMİŞ BİR KIBRIS İHTİMALİ KONUSUNDA HALEN İYİMSERİM"

Biden, açıklamaları içerisinde" gelecekte, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs ihtimali konusunda halen optimist olduğunu" dile getirdi.

"TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Rum lider Hristodulidis ise savunma ve enerji gibi kritik alanlardaki işbirliği ve desteği için Biden'a teşekkür etti.Gazze'ye insani yardımlar gönderilmesi işlemlerinde sürece katkı verdiklerini ve bunu sürdüreceklerini söyleyen Hristodulidis, Ukrayna konusunda ise"tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceklerini"belirtti.

TÜRKİYE'Yİ İŞGALCİ İLAN ETTİ

28 yıl sonra bir ilk olma özelliğini taşıyan ziyarette Hristodulidis'in Biden'a Türkiye'yi şikayet ettiği öğrenildi.

Biden tarafından gülücüklerle karşılanan Hristodulidis'in, "Sayın Başkan, ülkem son 50 yıldır Türk işgali altında ve müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için sizin ve ABD'nin desteğine güveniyorum. BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun bir çözüm, ortak ilke ve değerlerimize dayalı bir çözüm: demokrasi ve insan haklarına saygı." dediği aktarıldı.

İSRAİL'İN BİR SONRAKİ HEDEFİ KIBRIS MI?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, İsrail'in bölgedeki saldırıları ve çatışmaların yayılma riski bağlamında Kıbrıs'ın da hedef haline gelebileceği uyarısında bulunmuştu. Bu uyarı, İsrail'in Arz-ı Mev'ud (Vadedilmiş Topraklar) planının içine dahil ettiği Kıbrıs'a yönelik hain plan ve girişimleri bir kez daha akıllara getirmişti.Tatar,"Coğrafi konumuna baktığımızda, Kıbrıs'ın da bir hedef haline gelme ihtimali de şu anda gündemdedir"ifadelerini kullanmıştı.Tatar'ın büyük tehlikeye dikkat çekmesi,"İsrail'in bir sonraki hedefi Kıbrıs mı?"sorusunu bir kez daha akıllara getirmişti.