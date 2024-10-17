Biden'den Ukrayna'ya 425 milyon dolarlık yeni savunma yardımı

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ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Biden, görüşmede, Ukrayna'ya 425 milyon dolarlık yeni bir savunma yardımı paketi göndereceklerini ve bu pakette hava savunma silahlarının yanı sıra çok sayıda zırhlı araç ve mühimmatın yer alacağını belirtti.

BIDEN'DEN UKRAYNA'YA SAVUNMA YARDIMI

Kalan görev süresinde Ukrayna'ya olan desteğini sürdüreceğini vurgulayan Biden, "Rusya'nın saldırganlığı" karşısında Kiev'e destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

ABD yönetimi, yeni savunma paketi kapsamında yüzlerce hava savunma füzesi, onlarca taktik hava savunma sistemi, ilave topçu sistemleri, yüksek miktarda mühimmat, yüzlerce zırhlı personel taşıyıcı ve piyade savaş aracı gibi Ukrayna ordusunun acil ihtiyaç duyduğu silahları gönderecek.

425 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Almanya'yı 18 Ekim Cuma günü ziyaret edecek Biden'ın ajandasında Ukrayna'ya destek konusunda ABD ile Avrupa ülkelerinin atacağı yeni adımların da olduğu bildirilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinde Kiev'e 425 milyon dolarlık yeni savunma yardımı yapacaklarını bildirdi.

Kritik görüşme ABD Ukraynaya yeni yardıma hazırlanıyor