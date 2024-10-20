Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 17 personel alacak

İHA
Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde KPSS puanları esas alınarak mülakatsız olarak 2 bin 390 sözleşmeli bakım personeli alımı yapılacağı paylaşıldı.
SON BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU
Yapılacak olan alımlardan 17'sinin Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde olacağı öğrenildi.
Ortaöğretim mezunları arasından KPSS puanına göre yapılacak destek personeli alımı için başvuruların 30 Ekim 2024 tarihinde sona ereceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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