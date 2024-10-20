Haberler



Gündem



Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 17 personel alacak

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 17 personel alacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KPSS puanlarına dayanarak 2 bin 390 bakım personeli alımı yapacak. Bu heyecan verici alımlardan 17'si Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne olacak.