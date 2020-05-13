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    Sağlık Bakanı Koca, 17.00'de açıklama yapacak

    Bakan Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2020 - 09:19
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    Sağlık Bakanı Koca, 17.00'de açıklama yapacak

    Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 15.00'te koronavirüs ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemi ile bir araya gelecek...

    SON GELİŞMELER VE ÖNLEMLER ELE ALINACAK

    Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler konuşulacak.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 17.00'de kameraların karşısına geçecek.

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