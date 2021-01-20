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- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 15 Şubat'ta yasaklar bitiyor mu?
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 15 Şubat'ta yasaklar bitiyor mu?
- Haber Merkezi
- 20.01.2021 - 11:23
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinin değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantıları, vatandaşın yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor.
Alınan tedbirlerle ilgili gelişmeler ve yeni kısıtlamalar hakkında bilgi paylaşımı yapılan toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor.
Aşılama sürecinin başlaması ve vaka sayılarında düşüş ile birlikte 15 Şubat'ta normalleşme sürecinin ikinci kez başlayacağı öne sürülüyor. Alınan tedbirler Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri sonucunda karara bağlanıyor.
Bu nedenle vatandaşlar, Bilimn Kurulu toplantısından çıkacak kararları dört gözle bekliyor.
Peki 20 Ocak Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta, gündemde neler var? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte detaylar..
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak olan Bilim Kurulu, salgındaki son gelişmeleri ele alacak.
Saat 17.00'da video konferans aracılığıyla yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Bakan Koca saat 19.00 civarında yazılı açıklamada bulunacak.
TOPLANTI GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Koronavirüste gelinen son durumun değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantılarında, Türkiye'de yapılan aşı uygulamalarının ilerleme sürecine dair bilgilerin paylaşılması bekleniyor.
Toplantıda kısıtlamaların esnetilmesi ve aşı çalışmalarının görüşülmesi öngörülüyor.
15 Şubat'ta okulların açılabilme ihtimali, yasaklar kalkaca mı, normalleşme başlıyor mu sorularını gündeme getirdi. Toplantıda yasakların kaldırılacağı tarihle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.