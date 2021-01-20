Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 15 Şubat'ta yasaklar bitiyor mu?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 15 Şubat'ta yasaklar bitiyor mu?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanıyor. Aşılanmasının başlamasıyla birlikte yasaklar ne zaman bitecek merak ediliyor.

Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinin değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantıları, vatandaşın yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor.

Alınan tedbirlerle ilgili gelişmeler ve yeni kısıtlamalar hakkında bilgi paylaşımı yapılan toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor.

Aşılama sürecinin başlaması ve vaka sayılarında düşüş ile birlikte 15 Şubat'ta normalleşme sürecinin ikinci kez başlayacağı öne sürülüyor. Alınan tedbirler Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri sonucunda karara bağlanıyor.

Bu nedenle vatandaşlar, Bilimn Kurulu toplantısından çıkacak kararları dört gözle bekliyor.

Peki 20 Ocak Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta, gündemde neler var? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte detaylar..

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?