Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 31 Mart Bilim Kurulu gündeminde neler var?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 31 Mart Bilim Kurulu gündeminde neler var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, 31 Mart Çarşamba günü yapılacak. Peki Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta, gündeminde neler var?

Kabine Kurulu toplantısının ardından gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi.

Koronavirüs salgınının gidişatının değerlendirildiği Bilim Kurulu, bugün toplanıyor. Vatandaşlar, Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunacağı toplantının detaylarını araştırıyor.

Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman ve saat kaçta? Gündeminde neler var? İşte detaylar..

31 MART BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısında illerin risk durumuna göre alınan kısıtlama kararlarının ardından Bilim Kurulu üyeleri 31 Mart Çarşamba günü saat 17.00'da toplanacak.

Toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Alınan bilgiye göre, toplantının ardından Fahrettin Koca yazılı açıklama yapacak.

Toplantının ana gündem maddelerinin salgının seyri ve aşı uygulamaları olması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığı, 30 Mart koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 235 bin 298 Covid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu, 19 bin 925 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi.