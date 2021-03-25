Koronavirüs salgınının gidişatının değerlendirildiği Bilim Kurulu, bugün toplanıyor. Vatandaşlar, Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunacağı toplantının detaylarını araştırıyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, her hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, koronavirüs salgınının seyri ile ilgili durumu değerlendirmek için toplanıyor. Toplantıda alınan kararlar, Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanarak ülke genelinde uygulanacak yol haritasında belirleyici oluyor.

Vatandaşlar, Bilim Kurulu toplantısının ne zaman ve saat kaçta yapılacağını merak ediyor.

17 Mart tarihinde yapılan toplantıda Bakan Koca, 60 - 65 yaş arası aşılama sürecine başlanacağını bildirmişti.

Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Koronavirüs risk haritası değişecek mi? İşte detaylar..

25 MART BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak.

Saat 16.00'da video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI DEĞİŞECEK Mİ?

Geçen hafta yapılan toplantının ardından tedbirlere ve kurallara uyulması çağrısını yineleyen Koca, son 15 günde çoğu ilde vaka artışı görüldüğüne dikkat çekmişti.

Bugün yapılacak toplantıda, kademeli normalleşme sürecinde illerdeki durumun ele alınması bekleniyor.

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi nüfusun yoğun olduğu illerde alınacak önlemler merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısında konunun istişare edilmesi ön görülüyor.

BAKAN KOCA'DAN AŞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kullanıma hazır 1.4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye geldiğini açıkladı.

Bakan Koca, resmi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''BioNTech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez BioNTech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak.

Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak.''

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SON 24 SAAT

Koronavirüste son 24 saatte 221 bin 738 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1142 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 761 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643’e yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 990 bin 175'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 091 bin 282, vefat sayısı 30 bin 462, ağır hasta sayısı 1720 oldu.