Bilim Kurulu toplantısında gündem vaka artışı ve mutasyon

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının Avrupa'da zirveye oturmasının ardından Bilim Kurulu bugün 17.00'de toplanma kararı aldı.

Koronavirüs salgınında kademeli normalleşme sürecinin ardından vaka sayıları yükselişe geçti.

Bir ay gibi kısa bir sürede günlük vaka sayıları 7 binlerden 37 binlere kadar çıktı.

1 AYDA AVRUPA'NIN ZİRVESİNE ÇIKTIK

Türkiye, dün tespit edilen 37 bin 303 vaka ile Avrupa ülkeleri arasında en çok vaka bildiren ülke oldu.

İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlı mutasyon virüsler Türkiye'nin tamamına yayıldı.

VAKA ARTIŞI VE MUTASYON MASADA

Bu gelişmelerin ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplanma kararı aldı.

Kurul, bugün 17.00'de videokonferans yoluyla bir araya gelecek.

Toplantıda, vaka sayılarındaki artış, mutasyondaki son durum, illerde alınan tedbirler, aşılama süreci ve aşı tedariki konuları ele alınacak.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.



