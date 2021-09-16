Bill Gates: Devasa mRNA fabrikaları kuracağız

Koronanın ilk çıktığı günden bu yana hakkında çıkan komple teorileriyle haber olan Bill Gates, yeni projesinden bahsetti.

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Aşı yaptıranların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurabileceklerini, koronavirüs aşılarının 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabileceğini ileri süren Erbakan'ın bu açıklamaları konuşulmaya devam ederken, aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen ABD’li milyarder Bill Gates'in yeni açıklamaları, Erbakan'ın tepkisine yol açacak nitelikte.

Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlar nedeniyle de kendisi hakkında sık sık üretilen komplo teorileriyle gündeme gelen Gates, Wall Street Journal'a verdiği röportajda, yeni devasa aşı fabrikası hayalinden bahsetti.

100 GÜNDE AŞI

Yeni bir pandemi karşısında hazırlıkların yetersiz olduğunu belirten Gates, hazırlıklı olmanın, 100 günde aşı yapma ve sonraki 100 gün içinde tüm dünyaya yetecek kadar üretim yapma becerisine sahip olmak anlamına geldiğini vurguladı.

DEVASA AŞI FABRİKALARI

Bunun yapılabileceğini inandığını söyleyen Gates, bir sonraki pandemide 100 günde herkes için aşı üretebilme gayelerine ulaşmak adına, dünyanın en büyük aşı üreticisi Serum Enstitüsü'nün bulunduğu Hindistan'da ve diğer gelişmekte olan ülkelerde devasa mRNA aşısı fabrikaları olmasını sağlayacaklarını söyledi.

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