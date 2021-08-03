Euro
9.9131
-0.1%
Dolar
8.3458
-0.03%
Altın
486.48
-0.05%
Borsa
1.4
0%
Bitcoin
322.510
-5.18%
EXEN Coin
23.14
-5.82%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Bill Gates ve Melinda Gates boşandı

    Evliliklerini resmi olarak sonlandıran Bill Gates ve Melinda Gates, 130 milyar dolarlık serveti eşit olarak paylaştı.
    • REUTERS
    • 03.08.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 09:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bill Gates ve Melinda Gates boşandı

    Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile Melinda Gates evliliklerini bitirdi.

    27 yıllık evliliklerini sonlandıran ikili, 130 milyar dolarlık servet konusunda da anlaştı.

    ABD basını, ikilinin servetten eşit pay aldığını yazdı.

    SOYADINI KULLANMAYA DEVAM EDECEK

    Melinda’nın, boşanmaya rağmen Gates soyadını kullanmaya devam edeceği öğrenildi.

    Bu arada çiftin beraber kurdukları vakıfta da çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

    DEDEKTİF İDDİASI

    Bill Gates’in evliliği sırasında kadınlarla buluşmalarını gizlemek için araç değiştirdiği, Melinda Gates’in de kocasını dedektife takip ettirdiği iddia edilmişti.

    Bill Gates ve Melinda Gates boşandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir