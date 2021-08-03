- Haberler
- Gündem Haberleri
- Bill Gates ve Melinda Gates boşandı
Bill Gates ve Melinda Gates boşandı
Evliliklerini resmi olarak sonlandıran Bill Gates ve Melinda Gates, 130 milyar dolarlık serveti eşit olarak paylaştı.
- REUTERS
- 03.08.2021 - 09:22
- Güncelleme : 03.08.2021 - 09:40
Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile Melinda Gates evliliklerini bitirdi.
27 yıllık evliliklerini sonlandıran ikili, 130 milyar dolarlık servet konusunda da anlaştı.
ABD basını, ikilinin servetten eşit pay aldığını yazdı.
SOYADINI KULLANMAYA DEVAM EDECEK
Melinda’nın, boşanmaya rağmen Gates soyadını kullanmaya devam edeceği öğrenildi.
Bu arada çiftin beraber kurdukları vakıfta da çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.
DEDEKTİF İDDİASI
Bill Gates’in evliliği sırasında kadınlarla buluşmalarını gizlemek için araç değiştirdiği, Melinda Gates’in de kocasını dedektife takip ettirdiği iddia edilmişti.