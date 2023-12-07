Bin 264 gözaltı! Ali Yerlikaya paylaştı! 73 ilde Mercek-7 Operasyonu.. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 73 ilde 'Mercek-7 Operasyonu' düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 1264 şüpheli gözaltına alındı.

ensonhaber.com

Türkiye'nin asayiş ve huzurunu bozan şahıslara yönelik mücadelesi sürüyor.

Hırsızlar, terör örgütleri, uyuşturucu tacirleri, çeteler güvenlik güçlerinden kaçamıyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yeni bir operasyonu açıkladı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik Mercek-7 Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

"1264 Şüpheli şahıs gözaltına alındı"

Operasyonun ayrıntıları şu şekilde...

73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-7 Operasyonlarında;

787 Ruhsatsız Tabanca,

38 Uzun Namlulu Tüfek

51 Kurusıkı Tabanca

162 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam

1038 Silah ele geçirildi.



1264 Şüpheli şahıs gözaltına alındı. Halkımızın Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerinin Ve Onlara Silah Temin Edenlerin Peşindeyiz. Onları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız.

787 ruhsatsız tabanca yakalandı

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, Şanlıurfa, Adana, İzmir, Ankara, Konya, Mersin, Manisa, Samsun, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, Bitlis, Tekirdağ, Hatay, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Kahramanmaraş, Elazığ, Çorum, Denizli, Zonguldak, Aydın, Batman, Osmaniye, Adıyaman, Eskişehir, Malatya, Mardin, Van, Afyonkarahisar, Amasya, Muğla, Tokat, Trabzon, Uşak, Aksaray, Düzce, Kayseri, Kütahya, Nevşehir, Ordu, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kastamonu, Kırklareli, Niğde, Rize, Sinop, Sivas, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Çankırı, Edirne, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kilis, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Yozgat olmak üzere 73 ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan MERCEK-7 Operasyonlarında 787 ruhsatsız tabanca yakalandı.

5 ildeki perasyonlar

İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

İstanbul'da 146 tabanca 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 187 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da 62 tabanca, 19 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 88 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adana’da 53 tabanca ele geçirildi. 59 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İzmir’de 51 tabanca ele geçirildi. 83 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ankara'da 36 tabanca ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

"Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"