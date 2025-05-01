Binali Yıldırım: Bilinsin ki Kuzey Kıbrıs, Türkiye’nin kırmızı çizgisidir

İHA

KKTC'de TEKNOFEST rüzgarı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde bu yıl ilk kez KKTC’de düzenlenen TEKNOFEST, açılış töreniyle resmen başladı.

YILDIRIM'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, festivalin bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayarak organizasyonun, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar öncülüğünde teknoloji ve savunma alanında gelişmiş ülkelere verilen anlamlı bir yanıt olduğunu ifade etti.

TEKNOFEST’in Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenmesinin taşıdığı sembolik öneme dikkat çeken Yıldırım, "Kıbrıs Türkü'nün amacı kimseyi korkutmak değil, ancak herkese de kimseden korkmadıklarını bir kez daha göstermektir." dedi.

"EN GÜZEL CEVABI BURADAN VERİYORUZ"

Etkinlik boyunca sanayi, teknoloji ve yapay zeka alanlarında birçok yeniliğin sergileneceğini ifade eden Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin bu coşkuya ortak olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Son dönemde Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine yönelik yapılan haksız ithamların da bu etkinlik vesilesiyle yanıt bulduğunu belirten Yıldırım, "En güzel cevabı burada, Ercan Havalimanı'nda veriyoruz." diye konuştu.

"BİLİNSİN Kİ KUZEY KIBRIS, TÜRKİYE’NİN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR"

Türkiye'nin son 25 yılda her alanda büyük ilerlemeler kaydettiğini vurgulayan Yıldırım, özellikle savunma sanayiinde gelinen noktanın dünya çapında olduğunu belirtti.

"Kimse bu gelişmeleri, bu ilerlemeyi tehdit olarak algılamasın, ancak bilinsin ki Kuzey Kıbrıs, Türkiye’nin kırmızı çizgisidir." diyen Yıldırım, Türkiye ve Türk devletlerinin iş birliğiyle tüm engellemelere rağmen Kıbrıs Türk halkının geleceğe umutla yürüdüğünü söyledi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaya yapacağı ziyarete de değinen Yıldırım, yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve hizmet binalarının açılışının KKTC’ye hayırlı olmasını temenni etti.