Binali Yıldırım: Bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir

Binali Yıldırım, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan T2 Tramvay Hattı'nın açılış törenine katıldı. Yıldırım konuşmasında "Bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir. Boş işlerle uğraşmayız." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bursa Büyükşehir Belediyesince 1 milyar lira maliyetle yapılan T2 Tramvay Hattı'nın açılış törenine katıldı.

Kent Meydanı istasyonunda düzenlenen açılış töreninde bir konuşma yapan Yıldırım, Bursa'ya ulaşımda yeni imkanlar sağlayacak, insanların hayatını biraz daha kolaylaştıracak ve 11 istasyonu bulunan raylı sistem hattının şehir merkezinden terminale kadar gideceğini söyledi.

Binali Yıldırım, AK Parti olarak 20 yıl boyunca büyükşehirler başta olmak üzere raylı sistemleri hayata geçirdiklerini hatırlattı.

"Demir ağlarla ördük yurdu dört baştan"

Bu yatırımlarla ilgili bilgiler veren Yıldırım, şunları dile getirdi:

"İstanbul'da 225 kilometre, Ankara'da 65 kilometre, Bursa'da 60 kilometre ve diğer illerimizde Gaziantep'te, Mersin'de birçok ilimizde raylı sistemleri bir yandan hayata geçirirken bir yandan da 150 yıllık geçmişi olan, Kurtuluş Savaşı'nı kazanmamıza en büyük vesile olan demir yollarımızı ayağa kaldırdık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nda dediği 'Demir ağlarla ördük yurdu dört baştan' hayalini gerçeğe dönüştürdük son 20 yıl içinde." dedi.

"Bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir"

AA'nın haberine göre, Bursa'nın son yıllarda cazibe merkezi olma özelliğini daha da artırdığını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 yıl öncesine gidelim. Bursa'nın Ankara ile bölünmüş yolu yok. Bursa'nın İzmir'le de bölünmüş yolu yok. Bursa'nın Yalova ile de bölünmüş yolu yok. Ancak Marmara'dan feribotla geleceksiniz, oradan Yalova'ya tek yolda stresle çile çekerek erişeceksiniz. Bugün Bursa doğuya, batıya, kuzeye ve güneye bölünmüş yollarla bağlandığı gibi aynı zamanda İzmir ve İstanbul'a da otoyolla bağlandı. Çünkü bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir. Boş işlerle uğraşmayız. Laf ebeliği bize yakışmaz.

"Bu büyük Türkiye'nin gücüdür"

Vatandaşımız nerede ne ihtiyacı varsa, yurdun hangi köşesinde olursa olsun orada evvelallah biz varız. Bugün ay yıldızlı bayrağımız 780 bin kilometrekare vatan toprağında 492 bin kilometrekare mavi vatanımızda dalgalanmaya devam ediyorsa bu Türkiye'nin gücüdür, lider Recep Tayyip Erdoğan'ın gücüdür." ifadelerini kullandı.