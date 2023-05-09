Binali Yıldırım: Bu seçim bu milletin evlatlarının geleceğinin seçimi Ankara'da konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bu seçim, bu milletin evlatlarının geleceğinin seçimi. Bu seçim, yeni yüzyılda tam bağımsız Türkiye'nin seçimi" dedi.

DHA

Türkiye seçimlere adım adım yaklaşıyor...

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ankara'nın Akyurt ilçesinde oto galericileri ziyaret etti.

Esnafın otomotiv sektörüne ilişkin taleplerini dinleyip notlar alan Yıldırım, yaklaşan seçimler öncesi esnafın oyunu istedi.

"Biz iş yapmakta uzman olduk"

Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım, halkın beklentileriyle çözümlerin örtüşmesini sağlamanın tecrübe ve dertlenme işi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de sol, laf konusunda uzmanlaşmıştır. Halk sola iktidarı vermediği için onlar konuşmada uzman oldu. Biz de iş yapmakta uzman olduk. O kadar farkımız var. Ne diyorlar; 'Sana söz'. Unutmayın söz uçar, eser kalır. Bu seçimi, ne hikmetse Türkiye'den başka herkesi ilgilendirmeye başladı. Bu nasıl bir iş? Amerikalılar burada oy mu kullanacak? Fransızlar, Almanlar oy mu kullanacak? Kandil'dekiler oy mu kullanacak? Suriye'deki YPG/PYD oy mu kullanacak? Avrupa ve Amerika'daki FETÖ'cüler oy mu kullanacak? Bunlar kendilerini parçalıyor; 'gidin destekleyin' diye. Kimi destekleyin; Kemal Bey'i. Tayyip Bey, bunlara rest çekiyor; 'Türkiye eski Türkiye değil kardeşim' diyor. 'Uçak vermezsen uçağımı yaparım, tank vermezsen tankımı yaparım, gemi vermezsen gemimi yaparım. Kendi göbeğimi kendim keserim. Ben sana muhtaç değilim' deyince bunların kimyası bozuluyor.

"HDP, PKK'nın yeşile boyanmış şekli"

Yıldırım, konuşmasının devamında ise şöyle devam etti: