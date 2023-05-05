Binali Yıldırım: Bu seçimde terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar Bilecik'te 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlatan Binali Yıldırım, muhalefetin PKK, PYD, YPG, FETÖ ve onların sahiplerini meşrulaştırılmaya çalıştığını vurguladı.

AA

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde aday olmamasına rağmen canla başla mücadele eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bilecik'e geldi.

Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda partililerle bir araya gelen Yıldırım, 15 seçimi geride bıraktıklarını belirterek, hiçbirinin 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne benzemediğini söyledi.

"Batı dünyası işine baksın"

Yıldırım, 14 Mayıs'ın önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Her seçimde milletimiz bize desteğini artırarak kazandırdı. Peki bu seçimi diğerlerinden ayıran nedir? Çok basit, bu seçimde ilk defa karşımızdaki ittifak adayını FETÖ'cüler, PKK destekliyor, PYD destekliyor ve onların arkasındaki ağababaları destekliyor. Bugün dünyanın önemli gazetelerinde çıkan haberi görmüşsünüzdür. Bütün dünya, özellikle Batı dünyası Türkiye seçimiyle yatıp kalkıyor. Diyorlar ki 'Dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de yapılıyor.' Size ne be kardeşim, işinize bakın. Seçimimizi de yaparız, Recep Tayyip Erdoğan'ı da rekor oyla tekrar seçeriz. Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmekle yetinmeyeceğiz. Önümüze iki sandık gelecek. Biri cumhurbaşkanı için, biri de cumhurbaşkanımızın vekilleri için. Cumhur İttifakı olarak biz bu seçime AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak ayrı ayrı giriyoruz. Dolayısıyla Meclis'te Cumhurbaşkanı'mıza güçlü bir milletvekili desteği lazım, değil mi? Cumhurbaşkanımızı da seçeceğiz, vekillerimizi de Meclis'e göndereceğiz.

Binali Yıldırım, güçlü hükümetin ancak güçlü Meclis'le başarılı olabileceğini dile getirdi.

"Sandığa terör örgütlerini getiriyorlar"

Muhalefeti eleştiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu seçim ilk defa PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütü ve onların sahiplerinin meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir seçimdir. Sandığa terör örgütlerini getiriyorlar. Ne diyorlar? 'Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Yine 'Özerklik getireceğiz, eyaleti getireceğiz. Bir adım sonra bölünmeyi getireceğiz...' Bunlar değil mi, ülkemizin güney sınırlarında bir terör devleti kurmak için yıllardır gayret gösteriyorlar, terör örgütlerine destek veriyorlar ancak onların hesap edemediği bir şey var. Onların hesap edemediği şey şudur; 100 yıl önce küllerinden doğan ve 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh vatan toprağıdır' diyerek bir milleti istiklal mücadelesine sevk eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, onun silah arkadaşlarının emanet ettiği bu toprakları bölücülere, FETÖ'cülere bırakır mı bu millet? Bilecik, Osmanlı'nın kurulduğu yer, Buna izin verir mi? Ay yıldızlı bayrağı indirtir mi? Ezanlarını dindirtir mi?

"Recep Tayyip Erdoğan eğilmez"

Gençlere de seslenen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Hiç endişeniz olmasın. Biz sadece Rabb'imizin önünde eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde bu ülkenin lideri, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan eğilmez. İşte sevgili kardeşlerim, emperyal güçlerin canını sıkan budur. Türkiye istiyorlar ki üç adım arkalarından yürüsün. İstiyorlar ki onlar konuşsun, Türkiye tasdik etsin. Son 20 yıldır ortaya koyduğu liderlikle bölgede ve dünyada sözü dinlenen Recep Tayyip Erdoğan'ı çekemiyorlar. Rahatsız oluyorlar. Gençler, hanımefendiler 14 Mayıs'ta onları biraz daha rahatsız etmeye hazır mısınız? Heveslerini kursaklarında bırakmaya var mısınız? O halde rekor istiyorum. Rekor istiyorum. Cumhurbaşkanlığında rekor istiyorum. Milletvekilliğinde rekor istiyorum. Buna hakkım var. Bu bölgelerde büyük hizmetimiz var.

"Cevabı sandıkta vereceğiz"

14 Mayıs'ın sıradan bir seçim olmayacağını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti: